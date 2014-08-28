Бойовики захопили в полон 43 миротворців ООН на Голанських висотах

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на прес-службу всесвітньої організації.

За даними ООН, ще 81 миротворець блокований в районах бойових дій між бойовиками і сирійської армією.

Читайте такожІзраїль і палестинські бойовики одночасно оголосили про перемогу в секторі Газу"ООН докладає всі сили для звільнення затриманих миротворців і відновлення свободи пересування сил UNDOF в районі операції", - наголошується в повідомленні.