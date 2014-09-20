Нємцов: Якщо б я був президентом Росії, Крим залишився б українським

Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив опозиційний російський політик Борис Нємцов, пише Gordonua.

Російський опозиціонер зазначив, що, будь він президентом Росії, Крим залишався б українським.

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"Якщо б я був президентом Росії, Крим був би українським, ніхто б його не відбирав. Але зараз набагато складніша ситуація, ніж вам здається. Зараз щоб повернути Крим, потрібно, щоб жителі Криму зрозуміли, що в Україні жити краще. Україні доведеться робити вкрай болючі, важкі довгострокові реформи. Я не знаю, чи готові ви до цього чи ні, але ці реформи потрібно буде робити, зціпивши зуби", - підкреслив Нємцов.