Нємцов: Якщо б я був президентом Росії, Крим залишився б українським
04:21, 20 вересня 2014Світ
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Після закінчення військового конфлікту Україні доведеться проводити економічні реформи, зціпивши зуби.
Щоб повернути Крим, потрібно, щоб кримчани зрозуміли, що в Україні жити краще / www.svoboda.org
Про це в ефірі одного з українських телеканалів заявив опозиційний російський політик Борис Нємцов, пише Gordonua.
Російський опозиціонер зазначив, що, будь він президентом Росії, Крим залишався б українським.
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"Якщо б я був президентом Росії, Крим був би українським, ніхто б його не відбирав. Але зараз набагато складніша ситуація, ніж вам здається. Зараз щоб повернути Крим, потрібно, щоб жителі Криму зрозуміли, що в Україні жити краще. Україні доведеться робити вкрай болючі, важкі довгострокові реформи. Я не знаю, чи готові ви до цього чи ні, але ці реформи потрібно буде робити, зціпивши зуби", - підкреслив Нємцов.
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