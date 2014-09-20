У Мюнхені розпочалося свято пива Октоберфест

У Мюнхені сьогодні почалося традиційне свято пива Октоберфест.

Свято триватиме до 5 жовтня. Очікується, що за цей час його відвідають близько шести мільйонів осіб, передає Deutsche Welle.

За традицією першу бочку пива на святі завжди розкупорює мер міста. Цього року Октоберфест відкривав новий бургомістр Дітер Райтер, обраний у березні 2014 року. Як і його попередник Крістіан Уде, перед виходом на публіку Райтер репетирував з місцевим пивоваром.

Тим часом вже за годину до офіційного відкриття свята деякі з шатрів, де розливають різні сорти німецького пива, були переповнені і змушені були закрити вільний вхід для відвідувачів. У результаті перед ними вишикувалися довгі черги.

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У 2013 році Октоберфест у Мюнхені відвідали близько 6,2 млн осіб. У цілому вони випили 6,7 млн літрів пива. При цьому лише 15% відвідувачів приїхали на свято з-за кордону.