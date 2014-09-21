МВС Росії применшує кількість учасників Маршу миру у Москві

В свою чергу російський політик Борис Нємцов повідомив, що кількість бажаючих взяти участь у Марші миру в Москві сягнула 100 тис.

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Про применшення кількості учасників співробітниками МВС свідчать знімки, які викладають в мережу учасники Маршу. Крім того, як повідомив кореспондент радіо "Свобода" з місця події, на Марш прийшли щонайменше 8 тис. осіб. Багато людей ще стоять біля металошукачів, щоб зайти на територію проведення Маршу миру. За його словами, багато учасників прийшли на захід цілими сім'ями, з маленькими дітьми.