МВС Росії применшує кількість учасників Маршу миру у Москві
17:56, 21 вересня 2014Світ
0 0
За даними співробітників МВС Росії, які здійснювали перепустку учасників Маршу миру через металошукачі, їх на захід прийшло близько 5 тис.
На Марш миру в Москві, за даними МВС РФ, прийшли 5 тис. осіб / Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
В свою чергу російський політик Борис Нємцов повідомив, що кількість бажаючих взяти участь у Марші миру в Москві сягнула 100 тис.
Читайте такожУ Москві кілька десятків тисяч росіян беруть участь у Марші миру
Про применшення кількості учасників співробітниками МВС свідчать знімки, які викладають в мережу учасники Маршу. Крім того, як повідомив кореспондент радіо "Свобода" з місця події, на Марш прийшли щонайменше 8 тис. осіб. Багато людей ще стоять біля металошукачів, щоб зайти на територію проведення Маршу миру. За його словами, багато учасників прийшли на захід цілими сім'ями, з маленькими дітьми.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter