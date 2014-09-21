У Новосибірську поліція і провокатори зірвали Марш миру (фото)
15:52, 21 вересня 2014Світ
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У Новосибірську поліція РФ разом із провокаторами зірвала проведення Марш миру.
Марш миру в Новосибірську не відбувся / facebook.com/sasha.sotnik
Про це повідомляє користувач соціальної мережі Facebook Олександр Сотник.
Читайте такожМарш миру почався в Москві і Петербурзі (онлайн-трансляція)"В Новосибірську Марш Миру був фактично зірваний поліцією і прокремлівськими провокаторами. Це ще раз доводить те, що партія війни перебуває в Кремлі", - написав він.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україні та світі святкують Міжнародний день миру.
В європейських країнах, США, а також в Росії заплановані масові акції за мир в підтримку України.
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