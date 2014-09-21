Поліція посилила заходи безпеки в Москві через Марш миру

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, поліція о 16.00 за московським часом почала пропускати через рамки металошукачів учасників акції. Заходами безпеки заборонено проносити рідини незалежно від тари, також заборонено проходити з дерев'яними і металевими держаками для прапорів і плакатів, допускаються тільки пластикові "вудки".

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Перед початком акції поліція не дозволила великі банери, які планувалося нести перед колонами. Зокрема заборонили банери з написом: "Ні кремлівському фашизму" і "Окупація України - божевілля Путіна".

У той же час дозволили банери: "Путін вистачить брехати і воювати", "Ні війні з Україною", "Руки геть від України".

Після проходу рамок організатори роздають учасникам стрічки кольорів прапорів України і РФ, а також значки з написом "Ні війні" на тлі державних прапорів України і РФ.

Небо над місцем проведення Маршу миру патрулює поліцейський гелікоптер.

В даний час на Пушкінській площі зібралося кілька десятків агресивно налаштованих прихильників "Новоросії" у військовій формі. "Ми будемо цих виродків мочити", - сказав один з активістів на адресу учасників Маршу миру.