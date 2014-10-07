Пісня "Путін, дій!": на фестивалі в РФ переспівали марш Гітлерюгенду (відео)
02:50, 07 жовтня 2014Світ
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У місті Одинцово РФ на фестивалі "Гармонь збирає друзів" пісню "Дій,Путін!" виконали народний гармоніст Росії Сергій Борискін і його внучка Марина Борискіна.
REUTERS
Щоправда, мелодія пісні дуже нагадує марш Гітлерюгенду від 1933 року, передає ТВi.
Наприклад, її можна почути у фільмі про школу молодих фашистів "Наполі", який з'явився на екранах у 2004 році.
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