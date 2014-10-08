РФ через дешеву нафту не зможе поповнити резервний фонд

Про це сказав журналістам міністр фінансів РФ Антон Силуанов, повідомляє Українська правда з посиланням на Reuters.

"Якщо цінова кон'юнктура буде така ж, як зараз, то напевно, не буде можливості здійснити поповнення резервного фонду. Спочатку, місяць тому, у нас була оцінка близько 200 мільярдів рублів, але в умовах зниження ціни на нафту, погіршення зовнішніх умов, можливо, що цього не станеться", - сказав він.

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В даний час ціна на нафту індикативної для Росії марки Urals становить близько 90 доларів за барель. Станом на 1 жовтня 2014 року в резервному фонді було 3,5 трильйона рублів.