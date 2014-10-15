В США для боротьби з Еболою створять медичні загони швидкого реагування

Про це повідомляє Еспресо.ТV з посиланням на The Washingon Post. Як заявив директор Центрів з контролю і профілактики захворювань Томас Фріден, їх можна буде за кілька годин перекинути в будь-яку лікарню на території країни, куди надійде пацієнт з лихоманкою.

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Томас Фріден визнав, що його служба недооцінила небезпеку епідемії. Крім того, лікарі, які контактували з хворим лихоманкою Еріком Дунканом, спочатку не вжили необхідних заходів безпеки. Відтепер при першій підозрі на те, що у пацієнта вірус Ебола, медперсонал буде надягати спеціальний захисний комплект.

Відзначимо, що в Техасі лихоманкою Ебола заражений вже другий медичний працівник. Тест на наявність вірусу у співробітника лікарні, де помер інфікований американець Ерік Дункан, який приїхав з Ліберії, дав позитивний результат.

Як відомо, зараз в світі налічується 8,3 тис. підтверджених і можливих випадків зараження вірусом Ебола. Жертвами вірусу вже стали більше 4 тис. осіб. Основні осередки зараження виявлені в Ліберії, Гвінеї та Сьєрра-Леоне.