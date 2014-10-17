Папа Римський вперше в історії здав в оренду Сикстинську капелу під корпоратив

Таким чином, пам'ятник архітектури епохи Відродження вперше в історії зданий в оренду на комерційній основі, повідомляє Lenta.ru із посиланням на The Telegraph.

Porsche організовує в капелі концерт для мандрівників, які скористалися туристичними послугами компанії. Кошти, виручені від заходу, скерують на благодійність.

18 жовтня перед гостями виступить хор Національної академії Санта-Чечилія, після чого туристам буде запропонований святковий обід. «Це винятковий захід, така можливість буває лише раз у житті. Він стане найяскравішою подією усієї їхньої подорожі», - заявив представник компанії Porsche Travel Club.

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Дані про те, скільки Ватикану вдасться виручити за корпоратив, не уточнюються. Але, виходячи з інформації, опублікованої на сайті Porsche, вартість ексклюзивного п'ятиденного туру до Італії із відвідуванням капели становить майже п'ять тисяч доларів. Поїздку оплатили близько 40 осіб.

Директор музейного комплексу Ватикану Паоло Ніколіні пояснив, що ініціатива покликана підтримати благодійні проекти папи за допомогою великих комерційних підприємств і корпорацій.

The Telegraph зазначає, що Сикстинська капела і раніше ставала майданчиком для різних концертів, але бути присутніми на них могли лише служителі церкви.

Раніше повідомлялося, що Папа Римський привітав українців із Днем Незалежності.