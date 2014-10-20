Іспанська медсестра практично вилікувалася від Еболи

Отримані результати дозволяють припустити, що 44-річна Ромеро більше не інфікована вірусом Ебола, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Медсестра пройде повторний аналіз. Якщо він виявиться негативним, її можна буде вважати повністю здоровою. Зараз вона перебуває під наглядом лікарів у мадридської лікарні Карлоса III.

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Тереза Ромеро захворіла на Еболу, доглядаючи в лікарні у Мадриді двох католицьких священиків, хворих на лихоманку. Обидва згодом померли.

За словами медсестри, вона, ймовірно, необережно торкнулася свого обличчя рукою в рукавичці під час догляду за одним із священиків.