У Іспанії зафіксовано перший випадок зараження вірусом Ебола. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на агентство EFE.

Смертельна інфекція була виявлена в однієї з медсестер лікарні Carlos III. В цій лікарні раніше проходив лікування місіонер Мануель Гарсіа В'єхо. Він помер 25 вересня від хвороби, викликаної вірусом Ебола (БВВЕ).

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Співробітниця медичного закладу звернулася в госпіталь Alcorcon вранці 6 жовтня. Проведені фахівцями тести підтвердили факт зараження вірусом. У лікарні, куди поступила медсестра, введено особливий режим інфекційної захисту, передбачений для таких випадків.

Першим іспанцем, у якого виявили БВВЕ, став священик Мігель Пахарес, що працював в Ліберії.