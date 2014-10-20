Вперше в історії Японії чоловіка засудили за роздрукований на 3D-принтері пістолет

Це стало першим таким випадком в японській судовій практиці, передає ТАСС.

Сам принтер молодий японець купив абсолютно легально, а креслення скачав з відкритих джерел в інтернеті. Однак місцеві правоохоронні органи все ж вважають це порушенням законодавства, що забороняє зберігання зброї всім, за рідкісним винятком, громадянам країни.

Інцидент привернув велику увагу громадськості та місцевих ЗМІ - розгорнулася бурхлива дискусія про те, чи можна характеризувати таку ситуацію як порушення закону і заслуговує винний настільки суворого покарання. Сам засуджений неодноразово заявляв, що виготовив зброю з чистої цікавості і не здогадувався, що його вчинок може у якимось чином порушувати закон.

Читайте такожОбсяг світового ринку 3D-друку до 2018 року зросте в 6,5 разиВ даний час в Японії вже створено спеціальний підрозділ, що займається відстеженням публікацій в інтернеті креслень зброї, призначених для 3D-принтерів. Серед пересічних користувачів мережі тут поширена думка, що таке жорстке покарання було призначене з метою відвернути громадян від ідеї друкувати зброю в домашніх умовах.

Виготовлені з пластику пістолети несуть реальну небезпеку, причому як для оточуючих, так і для самих виробників. Ряд випробувань показали, що вони можуть розірватися просто в руках стрільця після кількох пострілів.