«Чорні ящики» літака, що розбився у «Внуково», передані на розшифровку

Про це повідомила представник Московського міжрегіонального слідчого управління на транспорті (СК) Росії Тетяна Морозова, передають РИА Новости.

Президент одного з найбільших в світі нафтових концернів Total Крістоф де Маржері загинув при зльоті з московського аеропорту "Внуково" в ніч на вівторок.

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За попередніми даними, літак Falcon врізався у снігоприбиральну машину, якої, за інформацією СК РФ, керував п'яний водій. Разом з де Маржері загинули три члени екіпажу. Водію загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років.