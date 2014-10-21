«Чорні ящики» літака, що розбився у «Внуково», передані на розшифровку
11:25, 21 жовтня 2014Світ
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Бортові самописці з переговорами екіпажу і параметрами польоту літака Falcon, що розбився в московському аеропорту "Внуково", передані на розшифровку.
REUTERS
Про це повідомила представник Московського міжрегіонального слідчого управління на транспорті (СК) Росії Тетяна Морозова, передають РИА Новости.
Президент одного з найбільших в світі нафтових концернів Total Крістоф де Маржері загинув при зльоті з московського аеропорту "Внуково" в ніч на вівторок.
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За попередніми даними, літак Falcon врізався у снігоприбиральну машину, якої, за інформацією СК РФ, керував п'яний водій. Разом з де Маржері загинули три члени екіпажу. Водію загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років.
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