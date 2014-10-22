В Єрусалимі араб протаранив трамвайну зупинку: загинуло немовля

В результаті три людини отримали важкі травми, у тому числі - тримісячна дитина, яка незабаром померла. Ще дві людини отримали травми середнього ступеня тяжкості, і четверо поранені легко, повідомляє NEWSru.

За словами свідків, водій легкового автомобіля зупинився недалеко від трамвайної зупинки і, дочекавшись прибуття трамваю, заїхав на тротуар, здійснивши наїзд на людей, які виходили з трамвая.

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Радіостанція "Решет Бет" повідомляє, що після наїзду на людей автомобіль врізався в стовп. Водій вискочив з машини і спробував втекти з місця події, яку розцінюють як теракт. Поліцейський, який став свідком наїзду, знешкодив зловмисника.

Місцеві ЗМІ передають, що особу водія встановлено. Він - араб, житель Східного Єрусалиму. При цьому представники ізраїльської поліції повідомили, що інформація, що стосується особи водія, уточнюється. Сайт Ynet в свою чергу повідомляє, що водій раніше затримувався ізраїльськими силами безпеки за підозрою в терористичній діяльності.