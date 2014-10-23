Росія розробила програму окупації кращих майданчиків Місяця

Робоча група Федерального космічного агентства (Роскосмос) і Російської академії наук підготувала пакет інтегрованих пропозицій щодо методики та етапності освоєння Місяця, пишуть "Известия".

Головна відмінність даного документа від попередніх варіантів концепції місячних програм - відпрацьована ідеологічна складова. Спільним слабким місцем усіх пропозицій щодо Місяця традиційно є відсутність відповіді на просте запитання: що ми отримаємо, витративши так багато грошей (кошторис місячних програм обчислюється трильйонами рублів)?

Читайте такожDer Spiegel: Деталей для російських космічних кораблів майже немаєВ пропозиції РАН і Роскосмосу мета викладена чітко: Росії слід оперативно застовбити найбільш перспективний район Місяця - її Південний полюс.

«Вже в першій половині XXI століття розгорнеться суперництво космічних держав за володіння найбільш привабливими місячними плацдармами для створення майбутніх дослідний станцій, - йдеться в тексті документа. - Місячні плацдарми будуть вибиратися за умови максимально тривалої освітленості і наявності в безпосередній околиці покладів водяного льоду».

Принципи використання Місяця тією чи іншою державою в найбільшій мірі регулюються так званою угодою про космос 1967 року (повна назва - Договір про принципи діяльності держав з дослідження і використання космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла), спочатку підписаною СРСР, США і Великою Британією, а згодом - більш ніж 100 іншими державами. Друга стаття цього документа проголошує: «Космічний простір, включаючи Місяць та інші небесні тіла, не підлягає національному присвоєнню ні шляхом проголошення на них суверенітету, ні шляхом використання або окупації, ні будь-якими іншими засобами».

У той же час договір про космос містить ряд вказівок на те, що учасники космічних програм повинні поважати інтереси один одного і зберігати суверенітет об'єктів, що запущені в космос, в тому числі і на інші планети. Прецедент поспішають створити Сполучені Штати: їх представники наполягають на тому, щоб ніхто з майбутніх відвідувачів Місяця нічого не чіпав на місці прилунення посадочних модулів кораблів Apollo в 60-70-х роках минулого століття.

«США фактично припускають націоналізувати район Місяця навколо місця першої посадки «Аполлона-11», - констатують автори документа. - Освоєння Місяця російськими дослідниками повинно відбуватися як поступове розширення інфраструктури на попередньо розвіданий плацдарм з сприятливими умовами освітлення, зв'язку з Землею і наявністю місячних природних ресурсів».

На думку Андрія Іоніна, члена-кореспондента Російської академії космонавтики імені Ціолковського, концентрація уваги на Південному полюсі Місяця не є рішенням ідеологічного рівня, покликаного дати сенс освоєнню Місяця.

"Є відчуття, що пошуки сенсу ведуться в рамках старої парадигми, народженою ще в середині минулого століття, - каже Іонін. - Бути першими в космосі, бути першими на Місяці, першими побудувати базу на Південному полюсі - ці всі завдання з одного ряду. Сенсу продовжувати щось вигадувати в рамках цієї парадигми я не бачу. Потрібно продовжувати пошуки".

Науковий керівник Інституту космічної політики Іван Моїсеєв зазначає, що пропозиції Роскосмосу і РАН написані "в дусі глибокого оптимізму".

Читайте такожСанкції Заходу торкнулися більшості російських компаній - "Газпром""Є явний відрив від реальності, в якій ми зараз перебуваємо, - говорить Моїсеєв. - Для нашої ракетно-космічної галузі зараз найактуальніші проблеми - це низька надійність техніки та низька продуктивність праці. До цих внутрішніх проблем наразі ще додалася зовнішня - імпортозаміщення технологій, які стали для нас недоступними. Говорити всерйоз про завдання таких масштабів, як база на Місяці, можна буде після того, як ми сьогоднішні завдання успішно вирішимо. Але на це піде не один рік".