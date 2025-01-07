Під санкційний удар потрапив керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини.

США запровадили санкції проти одного з найближчих соратників угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана. Як повідомляє Державний департамент США, санкційні обмеження накладено на керівника апарату прем’єр-міністра Антала Рогана за його причетність до корупції.

Зазначається, що Роган обіймаючи різні посади в угорському уряді, організовував схеми, спрямовані на встановлення контролю над стратегічними секторами угорської економіки.

"Роган відіграв центральну роль у створенні системи в Угорщині, яка принесла користь йому самому та його партії за рахунок угорського народу. Діяльність Рогана є символом ширшої атмосфери безкарності в Угорщині, де ключові елементи держави були захоплені олігархами та недемократичними гравцями", – йдеться у заяві Держдепу.

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Зазначається, що запроваджені санкції мають завадити Рогану використати фінансову систему США в його "корупційній діяльності". Санкції зокрема передбачають заборону на в’їзд в США для підсанкційної особи, а також замороження її активів в американській юрисдикції, якщо такі є.

Варто зауважити, що Антал Роган став першим угорським високопосадовцем, який потрапив під американські санкції.

Проблеми Угорщини з економікою та демократією

Як писав УНІАН, Євросоюз блокує виділення Угорщині мільярдів євро бюджетної допомоги зі спільного бюджету ЄС. Усе через системну корупцію в цій країні. Єврокомісія дійшла висновку, що Угорщина нехтує демократичними стандартами й основними цінностями Євросоюзу. Йшлося про заходи боротьби з корупцією, хабарництвом і конфліктами інтересів, а також про питання фінансування політичних партій і незалежності ЗМІ.

Також ми розповідали про системні проблеми в угорській економіці, спричинені зокрема політикою Віктора Орбана, який проводив нерозумну фіскальну політику та постійно сварився з ЄС.

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