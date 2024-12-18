Зазначається, що угорські компанії можуть виграти від миру в Україні та потепління відносин із Москвою.

Угорські компанії, на відміну від своїх колег в інших країнах Європи, не бояться президентства Дональда Трампа. Новий президент США може вдихнути життя в угорську економіку, що задихається, та її фондовий ринок.

Видання Bloomberg пише, що якщо Трампу вдасться швидко домогтися припинення війни між Росією та Україною, то акції угорських компаній значно зростуть.

Війна посилила геополітичні ризики і призвела до зниження вартості акцій по всій Східній Європі. На відміну від переважної більшості європейських компаній, найбільші компанії угорського ринку, як-от OTP Bank Nyrt, виробник ліків Richter Gedeon Nyrt і нафтова група Mol Nyrt, не розірвали зв'язки з Москвою, через що можуть отримати вигоду від будь-якого потепління у відносинах та підйому російської економіки.

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Не всі в Будапешті з оптимізмом дивляться на повернення Трампа, особливо, чи буде достатньо реальних інвестицій, щоб допомогти хворій економіці Угорщини. Ще однією перешкодою є відносно невеликий розмір будапештського фондового ринку, ринкова капіталізація якого становить близько 41 мільярда доларів - менше, ніж у ринків Румунії, Колумбії, Пакистану, Казахстану та Єгипту. Лише п'ять зареєстрованих на ринку компаній коштують не менше 1 мільярда доларів.

Угорська телекомунікаційна компанія, на яку поклали око Трамп і Маск, уособлює собою бізнес-модель Орбана. Компанія 4iG управляється союзниками прем'єра і розвивається завдяки придбанням, підтримуваних урядом, державним контрактам і субсидованим борговим зобов'язанням. Проте іноземні інвестори володіють менш ніж 1% акцій компанії через сумнівну прозорість. Порівняно з майже 20% акцій OTP, 40% акцій Richter і 60% акцій Mol.

За словами портфельного менеджера East Capital Егле Фредрікссона, навіть з урахуванням потенційного "попутного вітру" від Трампа, угорський фондовий ринок все ще стикається з наслідками багаторічної політики Орбана, включно з боротьбою за фінансування з боку ЄС, а також вільною фіскальною політикою, що негативно позначилося на стабільності форинта.

Петер Кісс, голова відділу управління портфелями угорського підрозділу Amundi SA, зазначив, що навіть якщо мита Трампом розгойдають Європу і послаблять валюти континенту, найбільші угорські акції залишаться відносно захищеними, оскільки більшу частину своїх доходів вони отримують від сусідніх країн на сході й півдні Європи.

Ролло Роскоу, керуючий фондами EM у Schroders Plc у Лондоні, каже, що багато що залежить від того, якого типу мир буде досягнуто. Якщо він міститиме в собі сильні гарантії безпеки для України, які допоможуть запобігти відновленню війни, то це буде позитивним фактором у короткостроковій і в довгостроковій перспективі, а ось слабка угода стане довгостроковим негативним фактором.

Трамп - загроза для Європи

Видання Reuters писало, що перемога Дональда Трампа може стати політичним благом для угорського лідера Віктора Орбана, але в економічному плані - це погана новина для Будапешта. Новий президент США посилює інфляційні ризики.

При цьому експерти Bank of America вважають, що інвестори недооцінюють ризики торгової війни за президентства Трампа. Вони прогнозують 5% падіння валют ринків, що розвиваються, у першій половині 2025 року.

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