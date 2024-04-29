У КНДР заявили, що ракети великої дальності від США "ніколи не схилять чашу терезів на користь України".

Північна Корея розкритикувала США за постачання ракет великої дальності Україні, повідомляє CNBC з посиланням на заяви корейських державних ЗМІ.

Так, представник Міністерства оборони КНДР заявив, що США "взяли на озброєння таку підлу політику, як пропозиція своїм посіпакам навіть ракет дальнього радіусу дії для атаки на російську територію в спробі переломити хід війни, яка останнім часом ведеться проти них".

При цьому в Міноборони Північної Кореї заявили, що ракети великої дальності, надані США, "ніколи не схилять чашу терезів на користь України".

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США надали Україні ракети ATACMS

За даними видання The New York Times, минулого тижня США таємно відправили Україні партію далекобійних ракет ATACMS чисельністю понад 100 одиниць.

Посол США в Україні Бріджит Брінк підтвердила, що США у квітні надали Україні ракети ATACMS, однак не назвала кількість таких ракет, яку отримала Україна.

На думку експерта Олександра Коваленка, для ефективного знищення російських систем протиповітряної оборони С-400 і С-300, розташованих у Криму, необхідно щонайменше 30 далекобійних ракет ATACMS.

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