На четвертий рік "триденної СВО" аеропорти Москви не можуть приймати літаки через атаки української малої авіації.

Російська влада заявила про одну з найбільших безпілотних атак на територію РФ з початку повномасштабної війни. Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Росії за 7 травня.

"Засобами протиповітряної оборони знищено п'ять керованих ракет великої дальності "Нептун", шість керованих авіаційних бомб JDAM і два реактивні снаряди системи залпового вогню HIMARS виробництва США, а також 524 безпілотні літальні апарати літакового типу", - ідеться в повідомленні.

Через атаки українських дронів було припинено роботу цивільних аеропортів у європейській частині Росії. Як повідомляє телеграм-канал "База", кілька авіакомпаній скасували рейси з Москви. Це додало хаосу, оскільки пасажири, які вже прибули до аеропортів, кинулися до кас повертати квитки. За словами очевидців, очікування може сягати кількох годин, тож співробітники аеропорту почали навіть роздавати людям безплатну воду.

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А в аеропорту "Пулково" під Санкт-Петербургом - інша проблема. Туди переспрямували десятки літаків, що летіли до Москви. Інфраструктура аеропорту виявилася не готовою до такого навантаження.

"В аеропорту перебуває понад 50 "зайвих" літаків. Плюс там є і свої, заплановані рейси. Через це в самому Пулково не вистачає аеродромного обладнання. У підсумку, за словами джерел, літакам доводиться зарулювати на стоянки, вимикати двигуни і просто чекати. Час очікування трапа може досягати двох годин", - пише "База".

Війна в Україні: ніч обстрілів

Як писав УНІАН, минулої ночі російський агресор завдав комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. Є влучання по цивільних об'єктах, зокрема по житлових будівлях. Відомо про кількох загиблих і поранених цивільних.

Одночасно Україна завдала ракетно-дронові удари по військових об'єктах агресора. Зокрема, були атаковані військові аеродроми та підприємства, що виробляють зброю для знищення українців.

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