Місцеві повідомляють, що у місті оголошувати повітряну тривогу, а потім прогриміла серія вибухів.

Безпілотники атакували важливі російські об'єкти у Саранську. Внаслідок атаки БПЛА у місті зафіксовано пожежі.

Як повідомив очільник Мордовії Артем Здунов, у Саранську оголошували безпілотну небезпеку. Працювала система оповіщення. Чиновник закликав дотримуватись заходів безпеки.

За словами місцевих, на початку шостої ранку за місцевим часом їх розбудила тривожна сирена, також прогриміло кілька потужних вибухів в одному з промислових районів. Після цього неподалік місцевого заводу в районі Хіммаш почалася пожежа, пише SHOT.

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"Астра" також пише про потужну пожежу в районі Хіммашу. Канал "Оперативний ЗСУ" повідомляє, що безпілотники уразили завод з виробництва оптоволокна.

"у російському Саранську на заводі з виробництва оптоволокна парад розпочався раніше запланованого", - йдеться у повідомленні.

Атака на Росію - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 6 травня мер Москви Сергій Собянін повідомив у своєму Telegram-каналі, що дрони-камікадзе атакували російську столицю, у місті працювала протиповітряна оборона. Він інформував про падіння уламків БПЛА в місті, а також зазначав, що тимчасово не приймають і не відправляють авіарейси аеропорти Внуково, Домодєдово, Шеремєтьєво та Жуковський.

Російські Telegram-канали повідомляли, що загроза БПЛА також оголошена у Липецькій, Рязанській, Тамбовській та Тульській областях. Зокрема вибухи були в Липецькій області. У Рязанській, Тамбовській, Тульській було оголошено червоний рівень загрози безпілотників. У Московській області пролунало не менше 20 вибухів. У Казані та Нижньокамську також введено план "Ковер" в аеропортах через загрозу атак безпілотників.

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