У Сполучених Штатах Америки збираються провести модернізацію до 25 літаків F/A-18 Super Hornet. Термін служби цих винищувачів планують збільшити на 4 тисячі льотних годин.
Як повідомляється на сайті Пентагону, відповідне замовлення отримала компанія Boeing. Його сума становить 313,4 мільйона доларів.
Після модернізації термін служби цих літаків буде збільшено з 6 до 10 тисяч льотних годин. Також винищувачі обладнають новою авіаційною електронікою рівня Block III.
За попереднім планом, роботи з модернізації літаків завершаться в лютому 2025 року.
Винищувач F/A-18 Super Hornet
Літак F/A-18 є найбільш універсальним винищувачем четвертого покоління в світі. Раніше ці літаки запросила у Фінляндії Україна. Офіційний запит надіслав український уряд після візиту прем'єр-міністра Санни Марін до Києва у березні 2023 року.
Однак міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен вважає цю дискусію "не актуальною". Зазначається, що ці літаки протягом найближчих років будуть використовуватися фінськими військовими.
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