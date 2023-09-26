Балтійський флот фактично втратив три великі десантні кораблі та свою морську піхоту, яких командирували в Україну.

Балтійський флот Росії більше не здатен проводити масштабні десантні операції через свої втрати на війні в Україні. Такого висновку дійшли експерти авторитетного розвідувально-аналітичного центру Rochan Consulting.

У своєму аналітичному звіті центр виклав основні висновки із військово-морських навчань "Морський щит 2023", які Росія влаштувала у Балтійському морі. За словами Міноборони Росії, в маневрах задіяли понад 30 військових кораблів і катерів, 20 суден забезпечення, 30 літаків і близько 6 тисяч військовослужбовців.

Примітно, що навчання проходили в той же час, коли НАТО проводило власні маневри в Балтійському морі. І все це відбувалося в момент найгірших відносин між Росією та країнами-членами НАТО за останні десятиліття.

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У Rochan Consulting зазначають, що війна в Україні негативно відбилася на потенціалі Балтійського флоту Росії. Три великі десантні кораблі з його складу було відправлено в Чорне море напередодні вторгнення в Україну, і тепер вони там застрягли, адже через закриті Туреччиною протоки вивести їх назад неможливо.

"Так само 336-а бригада морської піхоти Балтійського флоту зазнала значних втрат у війні, що суттєво знизило здатність флоту до проектування сили", – йдеться в звіті.

На думку аналітиків, військово-морські навчання за задумом Кремля мали продемонструвати здатність Росії протистояти силам НАТО в регіоні. Але у підсумку вони лише підтвердили, що Балтійський флот втратив здатність вести широкомасштабну наступальну десантну операцію через участь у війні в Україні його десантних кораблів та морської піхоти.

Російські втрати Україні

Як писав УНІАН, загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 276 тисяч своїх солдатів. Лише за останню добу Сили оборони ліквідували близько 400 загарбників. Також величезними є втрати агресора у військовій техніці.

В останні місяці у Росії почалися ще й великі проблемі на морі. Однією з останніх болючих втрат стало знищення великого десантного корабля "Мінськ" просто у сухому доку севастопольского судноремонтного заводу.

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