Байден планує взяти участь у саміті великої сімки в Англії 11-13 червня.

Президент США Джо Байден заявив, що хотів би провести зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним під час червневої поїздки до Європи.

Читайте такожМЗС Франції викликало російського посла через санкції проти єврочиновниківПро це пише Reuters.

"Це моя надія і сподівання. Ми працюємо над цим", - сказав Байден журналістам.

Він планує взяти участь у саміті великої сімки в Англії 11-13 червня, а потім відлетіти до Брюсселя для зустрічі з лідерами Європейського Союзу та відвідати саміт НАТО 14 червня.

Американські чиновники працюють з російськими колегами над організацією зустрічі президентів в третій країні під час першої закордонної поїздки Байдена в якості президента.

Зустріч Путіна і Байдена: що кажуть

Путін і Байден провели 13 квітня розмову по телефону. За заявою прес-служби Білого дому, Байден висунув ідею проведення російсько-американського саміту "у третій країні в майбутні місяці". Згодом американський лідер уточнив, що запропонував російському колезі зустрітися влітку в Європі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Байден запропонував президенту Путіну провести особисту зустріч цього літа. Така зустріч може відбутися в одній з європейських країн.

Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив можливість зустрічі лідерів Росії та США.

Президент США Джо Байден під час зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним має намір обговорити ситуацію з Україною.

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Автор: Людмила Жерновська