Байден під час зустрічі має намір обговорити ситуацію з Україною / фото Official White House Photo

Президент США Джо Байден заявив, що хотів би провести зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним під час червневої поїздки до Європи.

Читайте такожМЗС Франції викликало російського посла через санкції проти єврочиновниківПро це пише Reuters.

"Це моя надія і сподівання. Ми працюємо над цим", - сказав Байден журналістам.

Він планує взяти участь у саміті великої сімки в Англії 11-13 червня, а потім відлетіти до Брюсселя для зустрічі з лідерами Європейського Союзу та відвідати саміт НАТО 14 червня.

Американські чиновники працюють з російськими колегами над організацією зустрічі президентів в третій країні під час першої закордонної поїздки Байдена в якості президента.

Зустріч Путіна і Байдена: що кажуть

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Автор: Людмила Жерновська