Переговори лідерів заплановані на четвер, 28 липня.

Президент США Джо Байден запланував телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном на 28 липня. Переговори пройдуть на тлі погроз Міноборони Китаю вжити "рішучих заходів" через візит спікера Палати представників Пелосі на Тайвань.

Про це пише Wall Street Journal.

За словами представника Білого дому Джона Кірбі, лідери обговорять ситуацію навколо Тайваню та України.

"Все, від напруженості навколо Тайваню до війни на Україні, а також того, як нам краще справлятися з конкуренцією між нашими двома країнами, особливо в економічній сфері", - зазначив Кірбі.

Це буде п'ята розмова Байдена і Сі Цзіньпіна. Кірбі зазначив, що агресивна риторика Пекіна щодо можливого візиту Пелосі нагнітає ситуацію.

Водночас прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр зазначила, що обговорюється питання про підняття деяких тарифів на ввезення товарів з Китаю для стимулювання економіки США.

Візит Ненсі Пелосі на Тайвань - що відомо

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі має намір відвідати Тайвань після святкування річниці заснування Народно-визвольної армії Китаю 1 серпня і за кілька місяців до проведення 20-го з'їзду Комуністичної партії. Очікується, що на з'їзді президент Сі Цзіньпін буде претендувати на третій термін як лідера.

Пелосі стане найбільш високопоставленим політиком США, який відвідав країну за 25 років, якщо візит відбудеться.

У середу, 20 липня, офіс Пелосі заявив, що відповідно до протоколів безпеки візит не підтверджувався і не відхилявся заздалегідь.

Китай заявив, що відповість "рішучими заходами", якщо Пелосі відправиться на Тайвань.

Республіканець Майк Галлахер розкритикував позицію Байдена з цього питання і закликав Пелосі зробити цю поїздку.

Дебати про те, чи слід Пелосі відвідати Тайвань, розгорнулися на тлі стурбованості, що зростає, з приводу того, що Пекін може піти на військові дії проти демократичного Тайваню.

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