До складу осередку входило 12 осіб, серед яких п'ятеро громадян РФ, які перебувають у розшуку за злочини у різних країнах світу.

У ході спецоперації у Києві співробітники Служби безпеки України знешкодили осередок міжнародної терористичної організації "Ісламська держава".

Як повідомили у прес-центрі СБУ, керівником угруповання був один із лідерів "ІДІЛ", якого екстрадували до Грузії у травні 2020 року.

За попередніми даними, до складу осередку входило 12 осіб. П'ятеро з них – громадяни РФ, які перебувають у розшуку за злочини у різних країнах світу.

Читайте такожПід Києвом викрили підпільний цех із виготовлення вибухівки (фото)За даними СБУ, зловмисники також причетні до фінансування терористичної діяльності бойовиків "Ісламської держави" на території Близького Сходу.

Правоохоронці задокументували факти їх листування з особами, які перебувають у Сирії та беруть участі у бойових діях.

Зазначається, що для маскування незаконного перебування зловмисники розосередились за окремими адресами у різних районах Києва.

Під час 11 обшуків за місцями перебування зловмисників виявлено зброю та набої до неї, підроблені документи та засоби зв’язку.

Кримінальне провадження розпочате за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу.

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України запобігла трагедії, яка могла статися на Черкащині. Студенти одного з коледжів планували теракт та погрожували масовим розстрілом. У зловмисників вилучили пістолети, вони не приховували своїх намірів та шукали інших охочих влаштувати теракт через заборонену в Україні соцмережу "Вконтакте".

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Автор: Антоніна Доломанжи