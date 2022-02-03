Росія продовжує переміщення військ у бік України.

Заступник глави МЗС Росії Олександр Грушко назвав "ніким не виправданим" перекидання додаткових військ США у країни НАТО в Східній Європі.

Про це він заявив в коментарі російському Интерфакс.

"Ніким не виправдані, деструктивні кроки, вони посилюють військову напругу, звужують поле для політичних рішень", – відповів Грушко.

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Росіянин додав, що такий крок "тільки на радість владі у Києві – можна і далі "безкарно" саботувати мінські угоди".

У середу ввечері, 3 лютого, президент США Джо Байден формально схвалив розміщення додаткових військових сил Сполучених Штатів у країнах східного флангу НАТО на тлі загрози повномасштабного вторгнення Росії до України.

Війська будуть діяти на двосторонній основі з країнами, що їх приймають, бо Альянс не задіяв багатонаціональні сили реагування.

США збільшили рівень бойової готовності 8,5 тисячі військових на території Штатів, щоб мати змогу швидко дислокувати їх у Східну Європу в разі вторгнення РФ в Україну.

За даними НАТО, Росія продовжує переміщення військ у бік України. Зараз навколо країни вже зосереджено понад 100 тисяч військ.

Генсек Альянсу підкреслив, що така військова активність в регіоні найвища з часів холодної війни.

Стягування армії РФ відбувається й на території Білорусі під приводом нібито російсько-білоруських навчань.

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