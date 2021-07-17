У відповідь представник Facebook заявив, що компанію не турбують "звинувачення, не підкріплені фактами".

Президент США Джо Байден звинуватив Facebook у "вбивстві людей" шляхом поширення неправдивої інформації про коронавірус і вакцини.

Про це повідомляє cnbc.

Згідно з повідомленням, Джо Байден заявив, що соціальні платформи, такі як Facebook, "вбивають людей", оскільки дозволяють розміщувати дезінформацію про безпеку вакцин проти коронавірусу.

"Єдина пандемія, яка у нас є, - серед невакцинованих, а вони - вбивають людей", - сказав американський президент, відповідаючи на питання, що б він сказав таким соціальним платформам, як Facebook, в контексті дезінформації з приводу COVID-19.

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У відповідь представник Facebook заявив, що компанію не турбують "звинувачення, не підкріплені фактами".

Компанія підкреслює, що понад 2 мільярди людей переглянули авторитетну інформацію про COVID-19 та вакцини на Facebook, що більше, ніж у будь-якому іншому місці в Інтернеті.

"Факти свідчать про те, що Facebook допомагає рятувати життя. Крапка", - йдеться в заяві.

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Автор: Катерина Гірник