Трамп зазначив, що цей позов представляє інтереси більшості американців і він розраховує на перемогу в суді.

Екс-президент США Дональд Трамп очолив груповий позов до суду проти обмежень, які застосовують для користувачів соцмереж компанії Facebook, Twitter, Google.

Про це він заявив на прес-конференції 7 липня, пише "Голос Америки".

Повідомляється, що позов Дональд Трамп подав у штаті Флорида. В його тексті міститься твердження про те, що Facebook використовує неконституційні повноваження для цензурування користувачів.

Також екс-президент підкреслює, що дії соціальних мереж щодо обмеження користувачів є неконституційними через те, що компанії діють спільно із урядом.

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На прес-конференції Трамп зазначив, що цей позов представляє інтереси більшості американців і він розраховує на перемогу в суді.

"Наша справа доведе, що цензура є незаконною, неконституційною та цілком неамериканською", - заявив він.

Екс-президент сказав, що "право американського народу на свободу від народження має переважати над великими технологіями та іншими силами, які прагнуть його знищити".

"Цим судовим процесом ми захищаємо американську демократію, відстоюючи права на свободу слова кожного американця", - додав Трамп.

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Автор: Олег Давигора