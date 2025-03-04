У країні підозрюють ці партії у зв'язках з РФ.

Три екстремістські румунські парламентські партії - AUR, S.O.S. Румунія і POT оскаржили у Конституційному суді прийняті парламентом законопроєкти, які дозволяють країні збивати безпілотники, що незаконно вторгаються в її повітряний простір. Через такі оскарження закони не можуть бути оприлюдненими. Про це повідомляє Euractiv.

У виданні нагадали, що сенат 26 лютого схвалив законопроєкт міністерства оборони, який дозволяє армії Румунії та силам союзників перехоплювати й збивати дрони або літаки, що заходять у повітряний простір країни незаконним шляхом.

"Це буде здійснюватися за допомогою систем протиповітряної оборони, в тому числі наземного базування, які експлуатуються національними або союзницькими силами. Відповідно до законопроєкту, військові засоби союзників або держав-партнерів також можуть брати участь у таких операціях відповідно до договорів про колективну оборону, підписаних Румунією, або відповідно до двосторонніх угод про безпеку", - підкреслили у матеріалі.

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Попри важливість цього закону, три екстремістські партії не оголосили офіційно про свою ініціативу. Замість них інформацію опублікувала партія USR (Renew).

У той час як Європа обговорює посилення оборони ЄС та України від "все більш очевидної російської загрози", екстремістські партії звернулися до Конституційного суду проти законів, які б дозволили румунській армії "збивати російські дрони, які місяцями порушують наш повітряний простір", зазначила лідерка USR Олена Ласконі у Facebook.

"Ці ізоляціоністські партії борються не за Румунію, а проти неї", - підкреслила Ласконі та звинуватила партії у тому, що вони роблять країну "вразливою у критичний момент".

Водночас депутат від партії S.O.S. Думітру Коарна наголосив, що Румунія не має жодних зв'язків з Росією.

"Ми хочемо бути нейтральними", - пояснив він та попередив, що законопроєкт може втягнути країну у війну.

Безпілотники на території Румунії - що відомо

Як писав УНІАН, 1 березня у Румунії впали уламки російського дрона з вибухівкою. Зазначається, що ділянка, на якій виявили уламки, розташована приблизно за 500 метрів від кордону з Молдовою у заміській зоні, де немає жодних елементів інфраструктури.

"За результатами проведених слідчими експертиз з'ясувалося, що осколки потрапили від безпілотного літального апарату російського виробництва", - зазначили у Міноборони країни.

Однак такі випадки в країні вже відбуваються не вперше. Восени 2024 року у Румунії теж було знайдено уламки російського дрона. Російські БпЛА впали у заболоченій місцевості за межами міст, тому інфраструктуру не було пошкоджено.

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