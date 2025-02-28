Раніше у лютому парламентські партії, які грають на боці проросійського кандидата в президенти Джерджеску, таки змогли спровокувати відставку чинного на той момент голови держави.

Уряд Румунії встояв після спроби висловити йому вотум недовіри у парламенті, ініційований ультраправою опозицією на тлі зростання антиурядових настроїв в країні. Про це пише Bloomberg.

"Альянс за єдність румунів" (AUR) і дві інші націоналістичні партії, які контролюють третину румунського парламенту подали пропозицію про розпуск чинного уряду. Однак голосування за вотум недовіри провалилося: за проголосували лише 147 депутатів при мінімально необхідних 233.

Тепер опозиція не зможе ініціювати нове голосування за розпуск уряду принаймні до вересня. Це дасть чинній владі спокійно підготуватися до президентських виборів, перенесених на травень через сумнівну перемогу ультраправого кандидата Келіна Джорджеску у вже скасованому першому турі голосування в грудні.

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AUR здійснила спробу відсторонити уряд через два дні після того, як прокуратура висунула звинувачення Джорджеску в межах розслідування його передвиборчої кампанії. Його підозрюють у зв’язках з Росією, яка, ймовірно, і забезпечила йому перемогу в першому турі виборів.

Втім, як зазначає Bloomberg, навіть невдала спроба повалити уряд занурила Румунію у політичну кризу та призвела до сплеску підтримки Джорджеску, який залишається фаворитом у президентських перегонах.

"Ультраправі партії не мають плану для країни, чіткої політики, і їхня єдина доктрина — це шок, гнів і параноя. Я жив у комунізмі та під диктатурою, і я не хочу, щоб Румунія коли-небудь до цього поверталася", — сказав прем'єр-міністр Марчел Чолаку перед невдалим голосуванням за його відставку.

Ситуація в Румунії: останні новини

Як писав УНІАН, днями ультраправого кандидата у президенти Румунії Келіна Джорджеску затримали і доставили на допит у поліцію в межах розслідування його передвиборчої кампанії. Під час обшуків у нього знайшли великі суми в готівці, а також зброю.

Також ми розповідали, що президент Румунії Клаус Йоганніс оголосив про відставку. Права опозиція запустила в парламенті процедуру його імпічменту. А оскільки він усе одно має піти з посади після травневих виборів, Йоганніс вирішив зробити це зараз, щоб не було політичної кризи.

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