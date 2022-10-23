За даними білоруських ЗМІ, в країні зараз йде прихована мобілізація.

Білорусь повністю закрила доступ до відео з сотень камер на дорогах країни.

"Картинка з камерами оновлювалася і показувала оцінку стану дорожнього покриття на всіх основних дорогах Білорусі. Спочатку доступ до камер здійснювався через сайт, проте з початком війни ця функція була відключена. Вчора відбулося відключення доступу до камер спостереження в погодному сервісі", - зазначає видання Флагшток.

Більш ніж за місяць до початку війни Держприкордонкомітет Білорусі також прибрав доступ до камер на в'їзді і виїзді з білоруських прикордонних переходів — тоді 14 січня першими були відключені камери на кордоні з Україною.

Відео дня

Відзначається, що підготовка до вторгнення з території Білорусі триває, привозяться понтонні мости і тренуються частини забезпечення, в тому числі військові медики. Паралельно з цим в Литві оголошені військові навчання "Залізний вовк", а в Польщі проходять навчання "Пума".

За даними білоруських ЗМІ, в країні зараз йде прихована мобілізація, а раніше Лукашенко заявив про створення спільного з Росією угруповання військ, при цьому військові РФ вже прибули в країну - потенційно це загрожує відкриттям другого фронту.

Роль Білорусі у війні РФ проти України - що відомо

З початку повномасштабної війни Росії проти України Білорусь стала плацдармом для російської армії. Саме звідти починався наступ на північні регіони нашої країни і наносяться ракетні удари по українських містах.

Останнім часом активність ворога на українсько-білоруському кордоні зросла. При цьому, в британській розвідці вважають, що нове вторгнення в Україну з території Білорусі зараз малоймовірно. Росія навряд чи зможе зібрати готові до бойових дій формування в необхідній кількості через те, що її сили вже задіяні в Україні.

Раніше журналісти проаналізували супутникові знімки з аеродрому Зябровка під білоруським Гомелем і прийшли до висновку, що там за останній місяць відбуваються активні зміни. Туди прибувають російські війська і нова техніка.

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