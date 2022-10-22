Верховній Раді запропонували визнати Білорусь тимчасово окупованою країною. Відповідний проект постанови внесла група народних депутатів.
Про це йдеться на сайті Українського парламент.
Один з авторів документа, нардеп Олексій Гончаренко вказав, що в постанові йдеться:
- Про звернення до міжнародного співтовариства, щоб визнати територію Білорусі тимчасово окупованою Російською Федерацією;
- позбавлення уряду Лукашенка міжнародної правосуб'єктності;
- припинення участі Білорусі в міжнародних організаціях, як ООН, МВФ та інші;
- синхронізації санкцій проти РФ і Білорусі як окупованої території, усунути можливість обходу Росією санкцій через Білорусь і використання її як офшорної зони.
"Лукашенко допомагає Путіну вбивати наших громадян, руйнувати наші будинки та інфраструктуру. Росія вже здійснила фактичний аншлюс Білорусі, а Лукашенко тільки виконує забаганки російського диктатора. Необхідно максимально тиснути на цей незаконний режим!"- вказав політик.
Роль Білорусі у війні РФ проти України - що відомо
З початку повномасштабної війни Росії проти України Білорусь стала плацдармом для російської армії. Саме звідти починався наступ на північні регіони нашої країни і наносяться ракетні удари по українських містах.
Останнім часом активність ворога на українсько-білоруському кордоні зросла. При цьому, в британській розвідці вважають, що нове вторгнення в Україну з території Білорусі зараз малоймовірно. Росія навряд чи зможе зібрати готові до бойових дій формування в необхідній кількості через те, що її сили вже задіяні в Україні.
Раніше журналісти проаналізували супутникові знімки з аеродрому Зябровка під білоруським Гомелем і прийшли до висновку, що там за останній місяць відбуваються активні зміни. Туди прибувають російські війська і нова техніка.