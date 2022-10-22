Один з авторів зазначив, що Олександр Лукашенко допомагає вести війну проти України.

Верховній Раді запропонували визнати Білорусь тимчасово окупованою країною. Відповідний проект постанови внесла група народних депутатів.

Про це йдеться на сайті Українського парламент.

Один з авторів документа, нардеп Олексій Гончаренко вказав, що в постанові йдеться:

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Про звернення до міжнародного співтовариства, щоб визнати територію Білорусі тимчасово окупованою Російською Федерацією;

позбавлення уряду Лукашенка міжнародної правосуб'єктності;

припинення участі Білорусі в міжнародних організаціях, як ООН, МВФ та інші;

синхронізації санкцій проти РФ і Білорусі як окупованої території, усунути можливість обходу Росією санкцій через Білорусь і використання її як офшорної зони.

"Лукашенко допомагає Путіну вбивати наших громадян, руйнувати наші будинки та інфраструктуру. Росія вже здійснила фактичний аншлюс Білорусі, а Лукашенко тільки виконує забаганки російського диктатора. Необхідно максимально тиснути на цей незаконний режим!"- вказав політик.

Роль Білорусі у війні РФ проти України - що відомо

З початку повномасштабної війни Росії проти України Білорусь стала плацдармом для російської армії. Саме звідти починався наступ на північні регіони нашої країни і наносяться ракетні удари по українських містах.

Останнім часом активність ворога на українсько-білоруському кордоні зросла. При цьому, в британській розвідці вважають, що нове вторгнення в Україну з території Білорусі зараз малоймовірно. Росія навряд чи зможе зібрати готові до бойових дій формування в необхідній кількості через те, що її сили вже задіяні в Україні.

Раніше журналісти проаналізували супутникові знімки з аеродрому Зябровка під білоруським Гомелем і прийшли до висновку, що там за останній місяць відбуваються активні зміни. Туди прибувають російські війська і нова техніка.

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