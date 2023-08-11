Маск запевнив, що особисто отримав дозвіл від прем’єр-міністра Італії для обраного місця.

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що домовився з владою Італії про місце для запланованого бою з керівником корпорації Meta Марком Цукербергом. Про це Маск повідомив у своїй соцмережі X (колишній Твіттер).

"Я спілкувався з прем’єр-міністром Італії та міністром культури. Вони домовилися про епічне місце. Все в кадрі камери буде Стародавнім Римом, тому взагалі нічого сучасного", – заявив він.

Крім того, Маск окремим повідомленням написав слово "Гладіатор", фактично підтверджуючи чутки, що місцем для бою стануть руїни давноримського Колізею, які є однією з головних туристичних принад італійської столиці.

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За словами Маска, поєдинок транслюватимуть у прямому ефірі соцмережі, що належать бійцям – Твіттер, Facebook та Instagram.

Бій Маска та Цукерберга – що відомо

У липні засновник та керівник корпорації Meta, що володіє зокрема платформами Facebook та Instagram, Марк Цукерберг запустив нову соцмережу Threads. За своєю концепцією вона мала стати прямим конкурентом для Twitter, який торік був придбаний Ілоном Маском.

Маск почав у Twitter кепкувати з бізнес-стратегії Цукерберга та в публічній переписці з одним із своїх підписників жартома написав, що готовий "до бійки в клітці" з Цукербергом. Але останній долучився до цієї бесіди із коротким повідомленням "Надішліть мені місце розташування", маючи на увазі арену для бою.

Після того обидва мільярдери почали активно готуватися до битви, паралельно намагаючись узгодити місце поєдинку. За попередньою інформацією бій відбудеться 26 серпня.

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