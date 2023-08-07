Він каже, що у нього немає часу на тренування.

Американський мільярдер і засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що його боротьба з генеральним директором Meta Марком Цукербергом транслюватимуть у соціальній мережі X (Twitter).

Відповідний пост з'явився в його мікроблозі. "Бій Цука з Маском транслюватиметься в прямому ефірі на Х. всі виручені кошти підуть на благодійність для ветеранів", - додав скандальний мільярдер.

У коментарях він повідомив, що піднімає тяжкості протягом дня. "У мене немає часу на тренування, тому я просто беру їх з собою на роботу", - написав він.

Відео дня

Також він відповів на питання, для чого йому потрібен цей бій: "це цивілізована форма війни. Чоловіки люблять війну", - сказав Маск.

Бій Маска і Цукерберга: що відомо

Цього літа засновник Meta запустив нову соцмережу Threads, яку відразу почали називати головним конкурентом Twitter.

Після цього Маск написав у своїй соцмережі, що готовий "до бійки в клітці" з Цукербергом. Той написав у відповідь: "Надішліть мені місце розташування". Маск вибрав Октагон у Лас-Вегасі - обгороджену арену, яку використовує для боїв Ultimate Fighting Championship.

Глава Meta пожартував, що перед боєм сів на нову дієту, згідно з якою має споживати 4000 калорій в день.

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