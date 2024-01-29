Інспектори сприятимуть посиленню нагляду та підзвітності за допомогою України з боку США.

До Києва приїхали генеральні інспектори Пентагону, Державного департаменту та офісу генерального інспектора США, щоб простежити за використанням Україною американської допомоги. Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Рада вітати в Києві трьох генеральних інспекторів з Міністерства оборони, Державного департаменту та USAID. Вони сприятимуть посиленню нагляду та підзвітності за допомогою Україні з боку США", - заявила Брінк.

Вона додала, що інспектори проведуть зустрічі з виконавцями, партнерами та урядом України.

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Допомога Україні від США - що відомо

Раніше лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл висловив сумніви, що Конгрес зможе домовитися про надання військової допомоги Україні до президентських виборів, які відбудуться в листопаді. Також він підкреслював, що подальша допомога Україні відповідатиме національним інтересам Сполучених Штатів Америки.

Допомога США для України знаходиться під загрозою. Республіканці критикують Трампа і говорять про "плані Б". Двопартійні переговори в Сенаті США щодо Угоди про безпеку кордонів, яку поставили як умову подальшої допомоги Україні, досягли критичної точки.

Водночас CNN повідомляв, що в Сенаті США домовилися про міграційні зміни, що розблокує допомогу Києву.

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