Білий дім підтвердив зустріч Байдена і Шольца на початку наступного місяця.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц приїде до столиці США Вашингтона 9 лютого, де зустрінеться з американським президентом Джо Байденом.

Інформацію про візит підтвердила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр. За її даними, лідери двох країн "підтвердять рішучу підтримку України, яка захищає свою землю та народ від загарбницької війни Росії".

Крім цього Шольц і Байдент обговорять ситуацію на Близькому Сході, зокрема підтримку права Ізраїлю на самооборону та збільшення допомоги, а також захисту цивільних у секторі Гази.

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"Президент Байден і канцлер Шольц також скоординують свої позиції напередодні саміту НАТО у Вашингтоні", – зазначила Жан-П’єр.

Допомога західних партнерів Україні

США до сих пір не можуть виділити Києву чергову фінансову допомогу через неможливість вирішити питання з захистом кордону США й Мексики. Спроби досягти позитивного рішення з цього приводу поки що не були успішними.

При цьому 17 січня Шольц анонсував, що військова допомога Німеччини Україні цього року становитиме понад 7 млрд євро.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що заплановані більшістю партнерів ЄС поставки зброї Україні "занадто малі" і закликав інші країни збільшити їх. Також у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Шольц висловив своє невдоволення недостатньою допомогою Україні та особисто президенту Франції Еммануелю Макрону.

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