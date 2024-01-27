Канцлер Німеччини Олаф Шольц приїде до столиці США Вашингтона 9 лютого, де зустрінеться з американським президентом Джо Байденом.
Інформацію про візит підтвердила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр. За її даними, лідери двох країн "підтвердять рішучу підтримку України, яка захищає свою землю та народ від загарбницької війни Росії".
Крім цього Шольц і Байдент обговорять ситуацію на Близькому Сході, зокрема підтримку права Ізраїлю на самооборону та збільшення допомоги, а також захисту цивільних у секторі Гази.
"Президент Байден і канцлер Шольц також скоординують свої позиції напередодні саміту НАТО у Вашингтоні", – зазначила Жан-П’єр.
Допомога західних партнерів Україні
США до сих пір не можуть виділити Києву чергову фінансову допомогу через неможливість вирішити питання з захистом кордону США й Мексики. Спроби досягти позитивного рішення з цього приводу поки що не були успішними.
При цьому 17 січня Шольц анонсував, що військова допомога Німеччини Україні цього року становитиме понад 7 млрд євро.
Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що заплановані більшістю партнерів ЄС поставки зброї Україні "занадто малі" і закликав інші країни збільшити їх. Також у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Шольц висловив своє невдоволення недостатньою допомогою Україні та особисто президенту Франції Еммануелю Макрону.