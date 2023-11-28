Болгарія піде на зустріч міністру закордонних справ Російської Федерації Сергію Лаврову. Країна відкриє свій повітряний простір для російського літака, щоб дипломат зміг взяти участь у зустрічі ОБСЄ у Північній Македонії.
"Болгарія дала дозвіл на переліт спеціального авіаційного підрозділу "Росія" через територію повітряного простору Республіки Болгарія для здійснення рейсу з транспортування делегації для участі в міжнародному форумі", - йдеться у заяві МЗС Болгарії.
Зазначається, що дозвіл на проліт тимчасовий й буде діяти протягом 3 годин до та 72 годин після призначеної дати та часу прольоту.
Варто відзначити, що зустріч ОБСЄ в Скоп'є запланована на період з 29 листопада по 1 грудня.
Відносини Болгарії та Росії - останні новини
Після повномасштабного вторгнення РФ Болгарія таємно постачала Україні зброю та паливо. До того ж країна закрила своє небо для всіх російських літаків 26 лютого 2022 року.
Пізніше допомога Києву стала відкритою, а влада Софії все більше і більше дистанціювалися від Москви. Відносно нещодавно Болгарія закрила кордон для російських машин.
Крім того, Софія вирішила повністю відмовитися від імпорту російської нафти з 1 березня 2024 року.