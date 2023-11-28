Дозвіл на використання повітряного простору країни буде тимчасовим.

Болгарія піде на зустріч міністру закордонних справ Російської Федерації Сергію Лаврову. Країна відкриє свій повітряний простір для російського літака, щоб дипломат зміг взяти участь у зустрічі ОБСЄ у Північній Македонії.

"Болгарія дала дозвіл на переліт спеціального авіаційного підрозділу "Росія" через територію повітряного простору Республіки Болгарія для здійснення рейсу з транспортування делегації для участі в міжнародному форумі", - йдеться у заяві МЗС Болгарії.

Зазначається, що дозвіл на проліт тимчасовий й буде діяти протягом 3 годин до та 72 годин після призначеної дати та часу прольоту.

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Варто відзначити, що зустріч ОБСЄ в Скоп'є запланована на період з 29 листопада по 1 грудня.

Відносини Болгарії та Росії - останні новини

Після повномасштабного вторгнення РФ Болгарія таємно постачала Україні зброю та паливо. До того ж країна закрила своє небо для всіх російських літаків 26 лютого 2022 року.

Пізніше допомога Києву стала відкритою, а влада Софії все більше і більше дистанціювалися від Москви. Відносно нещодавно Болгарія закрила кордон для російських машин.

Крім того, Софія вирішила повністю відмовитися від імпорту російської нафти з 1 березня 2024 року.

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