Зазвичай ці B-52H Stratofortress базуються в Луїзіані.

США перекинули до Румунії два стратегічних бомбардувальника B-52H Stratofortress для участі в операції Bomber Task Force Europe. Про це повідомляє Європейське командування армії США.

Бомбардувальники, які зазвичай базуються на авіабазі Барксдейл у штаті Луїзіана, 21 липня прибули на авіабазу Михайла Когалнічяну, розташовану трохи більше ніж за 100 кілометрів від кордону з Одеською областю України. Зазначається, що під час перельоту над нейтральними водами Баренцевого моря в межах міжнародного права, на перехоплення цих бомбардувальників Росія направила два своїх літака. Однак бомбардувальники не змінювали курсу та продовжили політ за запланованим маршрутом без інцидентів.

"Після розгортання вони діятимуть як 20-та експедиційна бомбардувальна ескадрилья та інтегруватимуться з союзниками по НАТО та іншими міжнародними партнерами для синхронізації можливостей і забезпечуватимуть виконання зобов'язань щодо безпеки в зоні відповідальності Європейського командування США", – йдеться у повідомленні.

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Наголошується, що це перший випадок в історії, коли американські стратегічні бомбардувальники будуть виконувати операції з території Румунії.

Зазначається, що регулярне розгортання стратегічних бомбардувальників США в Європі демонструє, наскільки США та інші країни НАТО готові, налаштовані та добре підготовлені до інтеграції в межах Альянсу та з іншими партнерами для стримування загрози та захисту Альянсу.

НАТО посилює свій східний кордон

Як писав УНІАН, Німеччина розробляє плани щодо переміщення військ НАТО в разі війни з РФ. Берлін готується перекинути через свою територію 800 тисяч військовослужбовців НАТО у разі конфлікту з Росією.

Також ми розповідали, що на півночі Польщі з'явилася нова база ППО США, призначена для виявлення і перехоплення балістичних ракет. Виступаючи в кулуарах саміту НАТО у Вашингтоні, глава Альянсу Єнс Столтенберг сказав, що готовність бази є важливим кроком для трансатлантичної безпеки перед обличчям зростаючої загрози, що виходить від балістичних ракет.

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