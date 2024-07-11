Нова база ППО США на півночі Польщі, призначена для виявлення і перехоплення балістичних ракет.

Нова база ППО США на півночі Польщі, призначена для виявлення і перехоплення балістичних ракет, готова до роботи. Про це оголосили в НАТО, повідомляє Reuters.

Виступаючи в кулуарах саміту НАТО у Вашингтоні, глава Альянсу Єнс Столтенберг сказав, що готовність бази є важливим кроком для трансатлантичної безпеки перед обличчям зростаючої загрози, що виходить від балістичних ракет.

"Як оборонний Альянс ми не можемо ігнорувати цю загрозу. Протиракетна оборона є важливим елементом основного завдання НАТО - колективної оборони", - додав він.

Відео дня

Столтенберг також зазначив, що балістичні ракети широко використовуються на Близькому Сході та у війні в Україні.

Система, що отримала назву Aegis Ashore, базується в північному польському місті Редзіково.

Союзний протиракетний щит покликаний захистити громадян, територію і збройні сили Європи від атак балістичних ракет.

Серед інших ключових елементів щита - другий об'єкт Aegis Ashore в Румунії, есмінці ВМС США, що базуються в іспанському порту Рота, і радар раннього попередження, розташований у турецькому місті Кюреджік.

НАТО стверджує, що Aegis Ashore має виключно оборонний характер. На двох базах перехоплювачів у Польщі та Румунії розміщено близько 200 військовослужбовців, а база в румунському місті Девеселу функціонує з 2016 року.

Росія нарощує виробництво зброї - подробиці

Раніше міністр оборони Литви заявив, що Росія відновила свою військову економіку набагато швидше, ніж очікувалося. Наразі країна-терорист виробляє набагато більше артилерійських боєприпасів, ніж до початку великої війни в Україні.

Президент США Джо Байден заявив, що країни-члени НАТО повинні збільшити промислове виробництво, щоб не відставати від російського виробництва зброї та боєприпасів.

Вас також можуть зацікавити новини: