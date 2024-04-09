Він закликав збільшувати інвестиції в оборону, адже ЄС не може покладатися на США.

Європа повинна готуватися до потенційної війни, оскільки повномасштабний конфлікт на континенті за межами України "більше не фантазія".

Як пише Financial Times, про це попередив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель у своїй промові в Брюсселі. Він зазначив, що "Росія загрожує Європі" як через війну в Україні, так і через гібридні атаки на країни-члени ЄС.

"Навколо нас, безперечно, нависає війна. Звичайна війна високої інтенсивності в Європі більше не є фантастикою", - сказав Боррель.

Це перший раз, коли Боррель настільки відкрито заговорив про ймовірність прямого зіткнення з РФ.

Європейські країни, які скоротили витрати на оборону протягом десятиліть після закінчення холодної війни, збільшили інвестиції у потужності оборонної промисловості, намагаючись збільшити постачання в Україну та переозброїти власні сили.

Але потрібні були додаткові інвестиції, враховуючи, що безпекова ситуація в Європі була "екзистенціальною кризою", сказав Боррель.

"Нам потрібен новий механізм міжбюджетного фінансування... Парасолька США, на яку ми покладалися з часів холодної війни, може бути відкритою не весь час. Можливо, залежно від того, хто править Вашингтоном, ми не можемо покладатися на захист Америки. У межах альянсу пріоритети окремих членів можуть змінюватися", - додав він.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, Російський диктатор Володимир Путін вп'яте прийшов до влади, а Дональд Трамп претендує на пост президента США. Європі потрібна зміна мислення в небезпечному світі після 25 років недостатнього інвестування в оборону.

Військові витрати в Європі цього року мають зрости на 33 мільярди доларів. Зокрема, туристична Греція збільшила витрати на оборону майже до 4% валового внутрішнього продукту у 2022 році.

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