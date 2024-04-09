Європа повинна готуватися до потенційної війни, оскільки повномасштабний конфлікт на континенті за межами України "більше не фантазія".
Як пише Financial Times, про це попередив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель у своїй промові в Брюсселі. Він зазначив, що "Росія загрожує Європі" як через війну в Україні, так і через гібридні атаки на країни-члени ЄС.
"Навколо нас, безперечно, нависає війна. Звичайна війна високої інтенсивності в Європі більше не є фантастикою", - сказав Боррель.
Це перший раз, коли Боррель настільки відкрито заговорив про ймовірність прямого зіткнення з РФ.
Європейські країни, які скоротили витрати на оборону протягом десятиліть після закінчення холодної війни, збільшили інвестиції у потужності оборонної промисловості, намагаючись збільшити постачання в Україну та переозброїти власні сили.
Але потрібні були додаткові інвестиції, враховуючи, що безпекова ситуація в Європі була "екзистенціальною кризою", сказав Боррель.
"Нам потрібен новий механізм міжбюджетного фінансування... Парасолька США, на яку ми покладалися з часів холодної війни, може бути відкритою не весь час. Можливо, залежно від того, хто править Вашингтоном, ми не можемо покладатися на захист Америки. У межах альянсу пріоритети окремих членів можуть змінюватися", - додав він.
Що передувало
Як повідомляв УНІАН, Російський диктатор Володимир Путін вп'яте прийшов до влади, а Дональд Трамп претендує на пост президента США. Європі потрібна зміна мислення в небезпечному світі після 25 років недостатнього інвестування в оборону.
Військові витрати в Європі цього року мають зрости на 33 мільярди доларів. Зокрема, туристична Греція збільшила витрати на оборону майже до 4% валового внутрішнього продукту у 2022 році.