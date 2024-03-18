Оборонна галузь в Європі повинна розвиватися, орієнтуючись на нові виклики.

Російський диктатор Володимир Путін вп'яте прийшов до влади, а Дональд Трамп претендує на пост президента США. Європі потрібна зміна мислення в небезпечному світі після 25 років недостатнього інвестування в оборону.

Як йдеться у матеріалі Bloomberg, військові витрати в Європі цього року мають зрости на 33 мільярди доларів. Зокрема, туристична Греція збільшила витрати на оборону майже до 4% валового внутрішнього продукту у 2022 році.

Проте Греція також є символом ще одного страшного виклику для європейської оборони: інновацій. Грецький стартап Lambda Automata, заснований колишнім робототехніком Apple Inc. Дімітріосом Коттасом, залучив 6 мільйонів євро минулого року в межах набору хвилі новачків у європейських оборонних технологіях, які сподіваються наслідувати успіх SpaceX Ілона Маска або Palantir Technologies. Флагманський продукт Lambda, автономні вежі спостереження, є прикладом здатності стартапів "робити більше з меншими витратами", каже мені Коттас, у світі, де відносно недороге обладнання може становити великі ризики для європейської безпеки.

Відео дня

Технологічні експерименти в стилі Кремнієвої долини можуть здатися недоречними у нинішньому зосередженні на виробничих потребах високої інтенсивності бойових дій, оскільки заводи старої школи починають працювати на всю потужність, щоб доставити снаряди в достатній кількості на українську лінію фронту. Але справа в тому, що характер війни змінюється, і Європа ризикує залишитися позаду.

Атаки безпілотників у Червоному морі є уроком асиметричної війни, оскільки дрони по 2000 доларів протистоять ракетам вартістю мільйон доларів. Попри весь свій досвід у виробництві дронів, європейська оборонна промисловість не змогла стати лідером у цьому. Проекти безпілотників зриваються, або перевищують бюджет. У доповіді Сенату Франції вказано на глибші проблеми, ніж скорочення витрат або зміну військових вимог. Йдеться про конкуренцію між великими постачальниками оборонної продукції та відсутність стратегічного планування. Результатом є більша залежність від неєвропейських постачальників.

На процес оборонних розробок впливає також штучний інтелект - він змінює швидкість розуміння ситуації, прийняття рішення та його виконання. Країни-члени Європейського Союзу припиняють закупівлі військового обладнання, вони витратили менше на оборонні дослідження та технології у 2022 році, ніж у 2021 році. Тим часом нещодавно запропонований ЄС фонд у розмірі 1,5 мільярда євро для розвитку своєї оборонної промисловості еквівалентний одному раунду фінансування серії E компанії Anduril, яка в грудні минулого року представила автономний дрон-вбивцю. Пентагон США має високопоставленого чиновника, який відповідає за алгоритми оборонних розробок. У 2024 році він запросив понад 3 мільярди доларів на діяльність свого підрозділу, пов’язану зі штучним інтелектом.

Європа значно відстає від США в цих сферах — і вона зіткнеться з "великим викликом", кажуть експерти. Сприяння більшій кількості вітчизняних інновацій може допомогти зменшити їхню залежність від найбільшого у світі військового бюджету, що є більш гострою потребою напередодні можливого президентства Трампа. ЄС створив центр оборонних інновацій, а Франція пообіцяла витратити 2 мільярди євро до 2030 року на військовий план ШІ.

Але ці гроші невеликі, а бар’єри для конкуренції за великі оборонні контракти високі. Закупівлі - це світ схожих на лабіринт правил і вимог. Недаремно перевагу отримують великі постачальники. Цикли розробки тривалі й не схильні до ризику. Air Street Capital, інвестор Lambda Automata, каже, що вартість контрактів Міністерства оборони Великої Британії, укладених малим і середнім компаніям у період 2021-2022 років, становила 1/25 від контрактів, укладених з більшими конкурентами. Континентальна Європа роздроблена на десятки військово-промислових комплексів, які субсидують місцеву промисловість і зайнятість таким чином, що не завжди надають перевагу ефективності та конкурентоспроможності. Слід заохочувати інновації в міру зростання оборонних бюджетів.

"Гроші - це лише частина", - каже Пол Єрьоменко з Universal Hydrogen Co., колишній співробітник Google, який колись працював головним технічним директором Airbus SE.

Країни повинні розвивати групи талановитих інженерів, сприятливий правовий і регуляторний клімат, підприємницьке мислення, каже він. Окремо Європа може наслідувати підрозділ оборонних інновацій США, який прискорює створення прототипів і впровадження комерційних технологій у військових, а також заохочувати створення нових фондів, що інвестують в оборону, таких як фонд викупу Weinberg Capital Partners Eirene. З огляду на те, що до 2030 року ЄС прагне придбати принаймні половину свого обладнання у компаній, розташованих у ЄС, сприяння розвитку рідної екосистеми здається простою справою.

Промисловий комплекс венчурного капіталу, звичайно, несе свої ризики. Розповсюдження готових технологій "подвійного використання", які використовуються як у цивільних, так і у військових цілях, також може стати досить антиутопічним, якщо вежі спостереження, пропоновані Anduril або Lambda Automata, з’являться в домашніх умовах.

Але ці ризики вимагають більш тісної співпраці між традиційними постачальниками та їхніми спритнішими, меншими відгалуженнями конкурентами.

"Європа, безумовно, має надолужити минулі помилки в обороні, від нестачі інвестицій до дефіциту інтеграції промисловості ЄС. Не можна ігнорувати майбутнє", - підсумовує видання.

Що передувало

Іран, Китай, КНДР, Узбекистан та Венесуела вже привітали російського диктатора Володимира Путіна з "перемогою" на так званих виборах президента. Втім, офіційно ЦВК ще не закінчила підрахунок голосів.

Днями колишній президент США і один із претендентів на нове обрання на головну посаду у країні Дональд Трамп заговорив про вихід США з НАТО. При цьому одноосібно таке рішення президент США ухвалювати не може.

Тож якщо Трамп переможе і матиме ідею, щоб офіційно відкликати участь Америки у НАТО, йому доведеться чекати проміжних виборів до Сенату і Конгресу.

Вас також можуть зацікавити новини: