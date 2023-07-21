Тепер Путіна будуть зобов'язані затримати на території Південно-Африканської Республіки.

Уряд ПАР запросив ордер на арешт Володимира Путіна.

Про це йдеться в заяві опозиційної партії ПАР "Демократичний альянс". "Завдяки постійному політичному і юридичному тиску окружного прокурора з метою забезпечити дотримання міжнародних зобов'язань нашої країни уряд 17 липня офіційно ініціював процес арешту Володимира Путіна, якщо він ступить на нашу землю", - повідомили вони.

У партії розкритикували зусилля президента Сиріла Рамафоси, спрямовані на те, щоб "захистити Путіна від відповідальності".

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"Ця перемога DA посилає чіткий сигнал світовій спільноті про те, що завдяки патріотичній офіційній опозиції і системі правосуддя, закріпленій в нашій Конституції, Південна Африка ще не програна в глобальній боротьбі за кращий світ", - йдеться в заяві.

Ордер на арешт Путіна і його візит до ПАР

Нагадаємо, навесні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за депортацію дітей з окупованих територій України. Римський статут ратифікували 123 держави, на їх території президент РФ підлягає арешту.

Саміт БРІКС повинен пройти 22-24 серпня 2023 року. Влада ПАР не хотіла затримувати Путіна, коли він прибуде на зустріч, тому пропонувала йому взяти участь онлайн або відправити замість себе главу МЗС Сергія Лаврова. Однак Москва наполягала на візиті Путіна.

Пізніше стало відомо, що Росія дала владі ПАР зрозуміти, що сприйме арешт президента як оголошення війни.

Днями стало відомо, що Путін погодився виступити на саміті в режимі конференції.

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