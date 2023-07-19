ПАР зобов'язана була б заарештувати російського диктатора, якби він приїхав до країни, за ордером Міжнародного кримінального суду.

Президент Росії Володимир Путін не прийме участі в саміті групи країн BRICS у Південній Африці в серпні "за взаємною згодою".

Замість нього Росію представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров. Також у саміті візьмуть участь лідери Бразилії, Індії, Китаю та ПАР. Про це пише Reuters із посиланням на заяву канцелярії президента ПАР.

Південна Африка зіткнулася з дилемою при проведенні саміту, тому що, будучи членом Міжнародного кримінального суду (МКС), їй довелося б заарештувати Путіна за воєнні злочини, якби він був присутній на саміті.

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Раніше прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що ніяких розмов про те, що арешт Путіна нібито буде рівносильним оголошенню війни РФ, не проводилося, пише "Нове Видання".

"Ніхто нікому нічого зрозуміти не давав. У цьому світі абсолютно всім ясно, що означає спроба посягання на главу російської держави. Тому нічого тут нікому пояснювати не потрібно", - заявив речник Кремля.

Тим часом південноафриканські ЗМІ повідомляють, що суд ПАР у п'ятницю планує розглянути позов опозиції, що вимагає оголосити, чи можливий арешт Путіна, якщо він приїде на саміт BRICS.

Ордер на арешт Путіна - новини

Як повідомляв УНІАН, МКС видав ордер на арешт Путіна у березні цього року. Його звинувачують у причетності до депортації дітей з України. Ордер також видали на ім'я уповноваженої президента РФ з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.

Ордер на арешт від МКС вимагає від країн-учасниць Римського статуту, серед яких ПАР, заарештувати обвинуваченого в разі його появи на їхній території. Але це викликало проблеми в Південно-Африканській Республіці, де в серпні повинен пройти саміт країн BRICS, участь в якому планував прийнятий Володимир Путін.

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