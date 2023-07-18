Рамафоса під присягою стверджував, що "немає жодної юридичної підстави для арешту та видачі президента Путіна".

Верховний суд у Йоганнесбурзі наказав оприлюднити конфіденційну заяву президента ПАР Сиріла Рамафоси щодо арешту російського диктатора Володимира Путіна відповідно до ордеру Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

У заяві, зробленій під присягою, африканський лідер зазначив, що Росія дала ПАР зрозуміти, що арешт її чинного президента сприйматиме як оголошення війни, пише місцеве видання IOL.

"Було б несумісним з нашою Конституцією ризикувати вступити у війну з Росією. Я маю конституційні зобов’язання захищати національний суверенітет, мир і безпеку Республіки", – заявив Рамафоса.

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Він також стверджував, що нібито "на даний момент немає жодної юридичної підстави для арешту та видачі президента Путіна".

"Кабінет міністрів визначив, що саміт БРІКС буде проведено таким чином, щоб ПАР дотримувалася своїх міжнародних і юридичних зобов’язань", – йдеться у заяві Рамафоси.

Рамафоса назвав "фундаментальною помилкою" прокурорів припущення, що ПАР мала б оголосити, що заарештує Путіна відповідно до ордера, в разі його появи на її території.

"Уряд знає свої зобов’язання. Він не бачить необхідності оголошувати про це публічно. ПАР зобов’язана конфіденційно розглядати те, як вона збирається обробити ордер", – сказав він.

Рамафоса також наполягав, що прокуратура визнала, що зобов’язання заарештувати та видати Путіна виникне лише "якщо" він приїде до ПАР.

"Не було прийнято остаточного рішення про те, що він дійсно приїде", – сказав президент, зазначивши, що мав дискусії з МКС, які були конфіденційними.

Саміт БРІКС та арешт Путіна - що потрібно знати

В березні поточного року Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав безстроковий ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна у зв'язку з його причетністю до депортації українських дітей. Ордер зобов'язує країни-учасниці Римського статуту, однією з яких є ПАР, заарештувати російського лідера в разі появи на їх території.

ПАР цьогоріч приймає саміт БРІКС, який пройде в офлайн-форматі та стверджує, що має намір прийняти російського президента попри ордер на його арешт.

Аби уникнути арешту і провести серпневий саміт БРІКС в Йоганнесбурзі за участі Путіна ПАР уже кілька місяців шукає спосіб уникнути виконання рішення МКС. Розглядали "переїзд" саміту до іншої країни, проведення його в онлайновому форматі, видачу учасникам дипломатичного імунітету.

Частиною зусиль з невиконання ордера став візит африканських лідерів до України.

Міжнародний кримінальний суд впевнений, що в разі візиту Путіна ПАР вчинить правильно.

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