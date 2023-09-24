Міністр оборони Великобританії Грант Шаппс заявив, що підтримка Лондона Києву залишиться незмінною.

Великобританія продовжить стояти "пліч-о-пліч" з Україною незалежно від результатів виборів у США наступного року.

Таку заяву зробив міністр оборони Великобританії Грант Шаппс, зазначивши, що підтримка Лондона Києву є "незаперечною", а питання журналістки BBC Лори Куенсберг про те, що буде, якщо президент-республіканець буде обраний і вирішить відмовитися від підтримки України з боку США - "спекулятивним", повідомляє CNN.

"Пройде деякий час, перш ніж ми побачимо, що станеться на республіканських виборах, але ми продовжимо стояти пліч-о-пліч з нашими друзями в Україні", - сказав Шаппс .

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"Я щиро вірю, як заявив цього тижня президент України Зеленський, що насправді американці бачать у своїх інтересах, в інтересах усього світу, щоб Україна залишалася демократичною країною", — додав він.

"Ми знаємо, що відбувається, коли ми дозволяємо тирану вторгнутися до сусіда, а потім продовжуємо рухатися на Захід. І абсолютно важливо, щоб Путін не зміг без наслідків увійти в сусідню демократичну державу, і саме тому Великобританія твердо стоїть на своєму, і ми будемо продовжувати це робити", — зазначив він.

Війна в Україні та вибори в США

Республіканці розділилися у своїй підтримці президента України Володимира Зеленського. Нещодавні опитування показали, що більшість республіканців вважають, що Америці слід робити менше, щоб допомогти Україні протистояти російському вторгненню.

Опитування CNN, проведене в серпні, показало, що зараз більшість американців виступають проти дозволу на збільшення фінансування України, а серед республіканців число противників зросло до 71%.

24 вересня 2023 року кандидат у Президенти США від Республіканської партії, губернатор Флориди Рон Десантіс виступив проти членства України в НАТО.

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