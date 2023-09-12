Путін заявив, що влада США "налаштувала американське суспільство в антиросійському ключі і дусі".

Президент Росії Володимир Путін заявив, що не сподівається на зміни у відношенні США після президентських виборів 2024 року, в тому числі в разі обрання на пост президента Дональда Трампа.

"Хоча його звинувачували у зв'язках з Росією, що повна нісенітниця, марення собаче, але він найбільше ввів санкцій щодо Росії", - сказав російський диктатор.

На його думку, хто б не переміг, для Росії нічого не зміниться.

Путін заявив, що влада США "налаштувала американське суспільство в антиросійському ключі і дусі". Тому, за його словами, "принципових змін на російському напрямку у зовнішній політиці Вашингтона не буде".

Вибори в США та війна в Україні

Нові вибори президента США повинні відбутися в листопаді 2024 року. Основними суперниками поки вважаються чинний президент Джо Байден і екс-глава держави Дональд Трамп.

Останній відомий своїми неоднозначними висловлюваннями про війну в Україні. Зокрема, він заявляв, що для запобігання повномасштабної війни Україні потрібно було відмовитися від НАТО і "віддати" Крим.

Раніше західні експерти заявляли, що Путін намагається затягнути війну в Україні до виборів у США в 2024 році, розраховуючи на програш Байдена і зміну позиції Америки.

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