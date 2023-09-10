В Офісі президента засудили заяву щодо запрошення російського воєнного злочинця Володимира Путіна на наступну зустріч G20 і гарантування йому безпеки.

Заява президента Бразилії Луїза Інасіо Лула да Сілви про запрошення президента Росії Володимира Путіна на наступний саміт G20 без побоювань щодо арешту за ордером Міжнародного кримінального суду є неприйнятною. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Дійсно, навіщо ратифікувати Римський статут, якщо ви не збираєтеся його виконувати? Навіщо будувати репутацію країни лише для того, щоб її звести нанівець заради... запрошення у 2024 році Путіна, який регулярно заявляє, що навмисно скоює злочини проти українців? Навіщо вам взагалі правила, якщо ви збираєтеся їх порушувати заради скандального популізму?", - зазначає Подоляк.

При цьому радник голови ОП зазначив, що президент Бразилії є автором курсу - "ламай усе, що можна". Подоляк зазначає, що Луїз Інасіо Лула да Сілва виступає за беззаконня "заради російських вбивць!".

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Запрошення Путіна на саміт G20 в Бразилії

Як повідомляв УНІАН, президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва на саміті G20 в Індії, який відбувався 9-10 вересня, заявив, що за його президентства Путіна "ні за що не заарештують" і той може вільно їхати на наступний саміт G20 в Ріо-де-Жанейро у 2024 році.

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Російської Федерації Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у депортації українських дітей до Росії.

За словами головного прокурора МКС Каріма Хана, ордер на арешт Путіна - довічний. Його можуть відкликати лише в тому випадку, якщо Путін постане перед судом і судді закриють справу.

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