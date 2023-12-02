Влітку білоруський Червоний Хрест зізнався у депортаціях дітей.

Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (МФТЧХіЧП) призупинила членство в організації білоруського Товариства Червоного Хреста через скандал із депортацією українських дітей до Білорусі. Про це повідомляється на офіційному сайті МФТЧХіЧП.

В заяві зазначено, що рішення про призупинення членства ухвалено через те, що білоруський Червоний Хрест не виконав вимогу про звільнення з посади керівника організації Дмитра Шевцова. Раніше він відвідував окуповані Луганськ і Донецьк, а також зізнався у депортації українських дітей до Білорусі, що спричинило гучний міжнародний скандал.

Призупинення членства означає, що білоруський Червоний Хрест не зможе отримати фінансування як член МФТЧХіЧП та не зможе брати участь в генеральній асамблеї, голосувати чи бути обраним на будь-яких статутних зустрічах МФТЧХіЧП. Членство обіцяють поновити після виконання вимог федерації.

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При цьому МФТЧХіЧП обіцяє співпрацювати з білорусами у випадку катастрофи чи значної надзвичайної ситуації в країні.

Викрадених українських дітей везуть до Білорусі

Як писав УНІАН, у липні спалахнув гучний скандал після того, як стало відомо, що білоруський Червоний Хрест допомагає депортувати українських дітей. Керівник організації Дмитро Шевцов сам у цьому зізнався.

Після цього керівник МЗС Україні Дмитро Кулеба публічно закликав Міжнародний кримінальний суд видати ордер на арешт Шевцова, як це було із Путіним та російським дитячим омбудсменом. А українська прокуратура почала розслідування проти білорусів.

Тоді ж Міжнародний Червоний хрест висловив ритуальне "занепокоєння" і запевнив, що білоруські колеги їх не попереджали про таку свою діяльність.

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