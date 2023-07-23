Київ сподівається на реакцію Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Офіс генпрокурора розпочав розслідування щодо білоруського Червоного Хреста у зв’язку з його причетністю до депортації дітей з України, повідомий генпрокурор Андрій Костін в Twitter.

"Участь Білоруського Червоного Хреста у примусовій депортації українських дітей з окупованих РФ територій до Білорусі є співучастю у скоєнні міжнародного злочину. Ця організація грубо порушує норми Женевських конвенцій, а також Основоположні принципи Руху Червоного Хреста. … Ми розпочали розслідування, аби забезпечити відповідальність за кожен випадок насильницького переміщення та/або депортації українських дітей", – написав Костін.

Генпрокурор зазначив, що Київ сподівається на реакцію Міжнародного комітету Червоного Хреста.

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"Ми сподіваємося, що МКЧХ розгляне це порушення доброчесності та вживе відповідних заходів", – зазначив він.

Роль Червоного Хреста у депортації українських дітей - що відомо

Раніше в білоруських ЗМІ з’явилася інформація про те, що очільник білоруського товариства Червоного Хреста Дмитро Шевцов допомагав викрадати українських дітей і вивозити їх на територію Росії. Зокрема, було відомо про його поїздки до окупованих Луганська та Донецька з цією метою.

Шевцов зрештою заявив, що його організація брала і буде брати участь у депортації українських дітей.

Міжнародна федерація Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця заявила, що їй не було відомо про ці візити і причетність Шевцова до злочину. Там пообіцяли, що цей випадок розглядатиме їхній незалежний орган з питань порушення добросовісності.

Голова українського міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видати ордер на арешт Шевцова.

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